Когда нельзя убирать в доме, чтобы не стать бедным: расписание на неделю

Еще давно для уборки дома наши предки пытались выбрать наиболее благоприятные дни для этого дела. Считалось, что в чистом доме будут водиться деньги и не болеть те, кто живет в убранном доме.

Верили в то, что каждый день недели следует посвящать разным делам, однако были и "красные" дни – когда веника или швабру в руки лучше даже не брать. Традиций и примет – когда и в какой день недели лучше убирать – придерживаются и наши современники, верящие во всяческие запреты.

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UAportal попытался разобраться, в какие недели "безопасно" убирать, чтобы не навлечь на себя всевозможные неприятности.

Понедельник

Издавна считается, что в этот день не стоит заводить какие-либо дела и даже планировать что-то серьезное. Говорят, "если начать что-то делать в понедельник, то никогда не закончишь начатое". Также в старину считали, что первый день недели может негативно влиять на человека и его дом. Убирать этот день – до безденежья.

Вторник

Этот день недели считается наиболее благоприятным для любых дел и уборка также в этом списке. Любая работа по дому в этот день символизирует прощание с неудачами и проблемами с финансами.

Среда

Тоже благоприятный день для уборки. Кстати, людям, занимающимся серьезными делами и испытывающим проблемы с решением тех или иных вопросов, следует уделить внимание чистоте как дома, так и на работе. Считается, что уборка в этот день поможет "очистить" место для новой сильной энергии и "собрать мысли вместе", чтобы найти выход из сложной ситуации.

Четверг

В этот день убирать можно, но при условии, что вы откроете двери и окна в дом, чтобы "приманить удачу". В противном случае уборка будет не полезна. Не знаем почему, но считается, что в четверг убирать лучше веником, не беря в руки пылесоса.

А чтобы "запустить в дом деньги", убирать в этот день нужно еще и используя ароматные травы, расставив букетики со свежими или засохшими растениями по углам гостевой комнаты. Сработает это или нет – можно проверить.

Пятница

Этот день "красный" в календаре уборок. То есть действует запрет как на подметание, так и на протирание пыли или мытье полов. Наши предки верили, что даже стирать лучше в любой другой день, чем в пятницу.

Суббота

В этот день можно и убирать, и стирать. Даже нельзя, а нужно. Суббота считается наиболее благоприятной для дел по дому.

Воскресенье

Сплошной день запретов. Нельзя ни убирать, ни стирать, ни рукодельничать. Считалось, что этот день следует посвятить походу в церковь, общению с родными и близкими. Из церкви нужно было принести святую воду и окропить ею комнаты в доме. А еще прихватить церковную свечу и зажечь ее в комнате, где семья собирается вместе.

Подметать в этот день означало "намести" болезнь или неприятности, мыть или стирать – "быть осужденным".

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