Для чего профессиональные повара рекомендуют использовать монету 50 копеек при варке спагетти: полезный лайфхак

Как отмерить идеальную порцию спагетти на одного человека

Паста, заслуженно популярное итальянское блюдо, занимает особое место в рационе многих украинцев. Особенно мы любим спагетти за их простоту и быстроту приготовления на ужин. С пастой гармонично сочетаются разные соусы, но часто во время приготовления люди путаются, определяя правильное количество макарон для приготовления.

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Иногда получается либо слишком много, либо мало, что становится проблемой, поскольку паста варится одноразово, и чтобы питать всю семью, остаются либо невареные макароны, либо недостаточно. Один из путей решения этой проблемы – готовить всегда больше соуса и перед едой доваривать макароны рассказали на Ukr.Media.

Однако существует интересный лайфхак, который поможет быстро и легко определить правильную порцию сухой пасты для одного человека. Для этого подходит любая монета диаметром 20,8 мм, как, например, украинская монета в 50 копеек.

Профессиональные кулинары утверждают, что стандартная порция сухой пасты, рассчитанная на одного едочка, должна полностью заполнить пространство монетки. Вес такого количества спагетти составляет около 80 г в сухом виде. Это так называемая "золотая" порция, которая насытит человека, но не приведет к перееданию.

Раньше мы писали о том, как приготовить жареные макароны – это быстрое, простое и вкусное блюдо, которое стало популярным по всему миру.

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