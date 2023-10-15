Для чего в горшки с цветами втыкать спички

Садоводы придумывают разные способы отпугнуть вредителей от комнатных растений, чтобы не использовать химические репелленты. На этот раз они опробовали спички. Все, что нужно сделать – вставить их головками в землю в горшках.

Как сообщает santeplusmag, использование спичек в вазонах поможет вашим растениям и сделает их сильнее и красивее. Все дело в "начинке" спичечной головки. Она содержит вещества, такие как сера, фосфор и магний.

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Если воткнуть спички в горшок, эти вещества начнут насыщать почву, в которой могут содержаться личинки вредителей – щитовок или тли. Сера и фосфор уничтожат.

Все что нужно сделать, взять до 20 спичек, если вазон среднего размера, и больше, если вазон большой. Возьмите спички и воткните головками в землю, а затем полейте растение. Повторите "операцию" через неделю, только замените старые спички новыми.

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