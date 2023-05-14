Для чего в стиральную машинку класть каштаны: действенный лайфхак

Чтобы качественно постирать белье в стиральной машинке, если кончился стиральный порошок, а времени бежать его покупать нет, можно воспользоваться или таблетками аспирина, или уксусом и содой, или лимонной кислотой.

Однако есть еще одно неожиданное средство, которое может полноценно заменить стиральный порошок. Это обычные лошадиные каштаны. Они содержат сапонины – растительные соединения, обычно имеющие пенообразующие свойства.

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Сапонины известны своими свойствами снижать поверхностное натяжение жидкостей, что позволяет им создавать пену, которая может использоваться в различных промышленных и бытовых применениях, включая изготовление моющих средств, шампуней, косметических средств и многое другое.

Чтобы постирать одежду каштанами, нужно сначала их собрать (до 15 штук), затем снять скорлупу и вытащить "орешек". Середину каштанов нужно измельчить в блендере и залить теплой водой и оставить на 1-2 часа. Затем настой нужно процедить и залить в машинку в емкость для порошка.

Раньше мы писали о режиме стиральной машинки, который лучше не использовать, чтобы вещи не оставались грязными после стирки, а также что делать после стирки, чтобы в стиральной машине не появились плесень и плохой запах.

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