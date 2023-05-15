Для чего яичную скорлупу класть в морозильник: лайфхак для стирки

Эффективная стирка белых вещей не всегда легко удается с первого раза. Зачастую пятна приходится снова обрабатывать отбеливающими средствами и снова отправлять в стиральную машинку.

Если вы ищете альтернативные средства для эффективного удаления пятен из белых вещей, можно попытаться натереть их растолченными таблетками аспирина. А еще – использовать замороженную яичную скорлупу. Этим методом поделилось французское издание Sante.

Оказывается, яичная скорлупа является эффективным средством для отбеливания белья и удаления пятен. Для начала яичные скорлупы нужно помыть, растолочь и на несколько часов положить в морозильник. Затем вытаскиваете скорлупу и засыпаете ее в холщовый мешочек, или затрамбовываете в носок и крепко завязываете. Положите скорлупу в стиральную машинку, сверху грязную одежду и включите стиральную машину.

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"Грубое, абразивное вещество, насыщенное белками, безжалостно противостоит пятнам от масла, жира, соуса, пота и пыли", – утверждает издание.

Чтобы удалить пятна с одежды с помощью скорлупы, нужно растолочь скорлупу в порошок и засыпать ею пятна. Затем полейте сверху теплой воды и потрите смазанную одежду порошком из скорлупок. Через 30-50 минут просто выстирайте одежду в стиральной машине.

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