Для чого яєчну шкаралупу класти у морозильник: лайфхак для прання

Ефективне прання білих речей не завжди легко вдається з першого разу. Зачасту плями доводиться знову обробляти відбілюючими засобами й знову відправляти до пральної машинки.

Якщо ви шукаєте альтернативні засоби для ефективного видалення плям з білих речей, можна спробувати натерти їх розтовченими пігулками аспірину. А ще – використати заморожену яєчну шкаралупу. Цим методом поділилося французьке видання Sante.

Виявляється, яєчна шкаралупа ефективний засіб для відбілювання білизни та видалення плям. Для початку яєчні шкаралупки треба помити, потовкти та на кілька годин покласти у морозильник. Потім витягаєте шкаралупу та засипаєте її у полотняний мішечок, або затрамбовуєте у шкарпетку та міцно зав'язуєте. Покладіть шкаралупу у пральну машинку, зверху брудний одяг та увімкніть пралку.

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"Груба, абразивна речовина, насичена білками, безжально протистоїть плямам від масла, жиру, соусу, поту та пилу", – стверджує видання.

Щоб видалити плями з одягу за допомогою шкаралупи, треба розтовкти шкаралупки у порошок та засипати ним плями. Потім полийте зверху теплої води та потріть замащений одяг порошком зі шкаралупок. Через 30-50 хвилин просто виперіть одяг у пральній машині.

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