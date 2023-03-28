Для каких продуктов предназначена колючая сторона терки

Терка – это неотъемлемый элемент любой кухни, значительно облегчающий процесс приготовления определенных блюд. Обычно терка имеет несколько сторон, при этом каждая из них отвечает за определенную функцию.

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Это простой, но важный инструмент на кухне, и знание о различных функциях его сторон поможет вам стать лучшим поваром. Самый распространенный вид терки имеет четыре грани, однако есть одна сторона, которая остается загадкой для многих.

Эта сторона имеет острые и колющие зубцы, и не каждый знает, какую функцию она выполняет. Сначала может показаться, что эта сторона терки предназначена для приготовления фруктовых или овощных пюре. Однако ответ достаточно прост и может удивить.

Эта сторона терки предназначена для измельчения твердых продуктов, таких как сыр, корица и мускатный орех. Кроме того, эта сторона может быть использована для того, чтобы произвести панировку из сухарей. Также она может быть полезна, если вам нужно снять цедру с цитрусовых.

Раньше мы писали о том, что делать, чтобы плавленый сыр не оставался на терке.

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