Для яких продуктів призначена колюча сторона терки

Терка – це невід'ємний елемент будь-якої кухні, який значно полегшує процес приготування певних страв. Зазвичай тертка має кілька сторін, при цьому кожна з них відповідає за певну функцію.

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Це простий, але важливий інструмент на кухні, і знання про різні функції його сторін допоможе вам стати кращим кухарем. Найпоширеніший вид тертки має чотири грані, однак є одна сторона, яка залишається загадкою для багатьох.

Ця сторона має гострі і колючі зубці, і не кожен знає, яку функцію вона виконує. Спочатку може здатися, що ця сторона тертки призначена для приготування фруктових або овочевих пюре. Однак, відповідь досить проста і може здивувати.

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Ця сторона тертки призначена для подрібнення твердих продуктів, таких як сир, кориця та мускатний горіх. Крім того, ця сторона може бути використана для того, щоб зробити паніровку з сухарів. Також вона може бути корисною, якщо вам потрібно зняти цедру з цитрусових.

Раніше ми писали про те, що робити, щоб плавлений сир не залишався на терці.

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