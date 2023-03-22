Для обеззараживания земли и удобрений: как опытные огородники используют марганцовку

Как обрабатывать и удобрять растения на огороде с помощью марганцовки

Марганцовка – это перманганат калия, имеющий сине-фиолетовый оттенок при растворении в воде. Это вещество получается после окисления марганцевой руды. На дачном участке это недорогое средство применяют для обеззараживания почвы, семян, садовых инструментов и как удобрения для растений.

Марганцовка уничтожает бактерии, вызывающие заболевание и подкармливает растения. Марганцовку в саду и огороде можно использовать на протяжении всего вегетационного периода. Марганцовка для растений и обычная медицинская ничем не отличаются. Но следует отметить, что в ней не должно быть никаких примесей.

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Вот как дачники применяют этот раствор:

Для подкормки – чтобы повысить сопротивление болезням у растений и деревьев, нужно 3 грамма марганцовки растворить в 10 л воды. Этот раствор также подойдет для полива внутри лета капусты, свеклы, моркови, картофеля и гороха;

– чтобы повысить сопротивление болезням у растений и деревьев, нужно 3 грамма марганцовки растворить в 10 л воды. Этот раствор также подойдет для полива внутри лета капусты, свеклы, моркови, картофеля и гороха; От болезней – чтобы приготовить средство от тли, мучнистой росы, грибка растений, разведите полчайной ложки марганцовки в 10 л воды. Полученной смесью опрыскивайте растения. Этот раствор можно применить от серой гнили в клубнике. Первую обработку следует провести до начала цветения, а последующую – сразу после. Разделать клубнику нужно тщательно. Также эту смесь применяют при появлении фитофторов на помидорах. В этом случае раствор марганцовки следует применять сразу, как только болезнь начала проявляться, иначе эффект будет слабым;

– чтобы приготовить средство от тли, мучнистой росы, грибка растений, разведите полчайной ложки марганцовки в 10 л воды. Полученной смесью опрыскивайте растения. Этот раствор можно применить от серой гнили в клубнике. Первую обработку следует провести до начала цветения, а последующую – сразу после. Разделать клубнику нужно тщательно. Также эту смесь применяют при появлении фитофторов на помидорах. В этом случае раствор марганцовки следует применять сразу, как только болезнь начала проявляться, иначе эффект будет слабым; Для обеззараживания – для разных семян, лука и картофеля следует в 10 л воды развести 10 граммов порошка. В эту смесь положить семена на 20 минут, после чего просушить и высаживать. Лук и чеснок советуют оставлять в этой жидкости в час.

При появлении грибковых заболеваний в почве следует приготовить такой раствор: воду нагреть до температуры 70 С, добавить в нее немного марганцовки до получения ярко-розового раствора и полить места на земле, где есть грибок. Это следует делать либо ранней весной, либо уже после сбора урожая.

Этот раствор можно использовать и при посадке. Литр горячей жидкости влить в каждую посадочную лунку, подождать, пока лунки остынут и приступить к высадке. Это уничтожит бактерии, приводящие к болезням растений.

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