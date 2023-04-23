Для полезного завтрака: как приготовить драники из картофеля, нута и феты

Нут, или турецкий орех, содержит легкоусвояемый белок растительного происхождения. Клетчатка, в большом количестве содержащаяся в нуте, способствует мягкой очистке кишечника, выведению шлаков.

И если употреблять нут в чистом виде не очень вкусно, то в блюдах с другими продуктами он очень неплохо. Предлагаем вам рецепт диетических дерунов, которые жарятся вместе с нутом, да еще и с сыром фета.

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Какие продукты нужны:

Консервированный нут – 300 грамм

Картофель – 500 граммов

Сыр фета – 100 граммов

Яйцо – 1 шт.

Соль – щепотка

Мука – 2 ст. л.

Укроп и петрушка – по две веточки.

Масло для жарки – 2 ст. л.

Как готовить:

Картошку помойте, очистите и порежьте кусочками. Перекрутите в мясорубке. С нута слейте воду и перебейте блендером в пюре. Смешайте измельченный нут и картофель, добавьте сыр фета и размешайте до однородной массы. Вбейте туда яйцо, посолите и добавьте муку. Снова перемешайте. Укроп и петрушку помойте, обсушите, порежьте мелко и добавьте к тесту. Возьмите сковороду с антипригарным покрытием, поставьте на средний огонь и влейте растительное масло. Жарьте как обычные драники.

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