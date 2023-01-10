Для полезного завтрака: легкий рецепт сырников с яблоками и овсянкой
Если вы любите начинать утро не только со вкусного, но и полезного, попробуйте приготовить сырники. И не простые, а с добавлением яблок и овсянки.
Этот рецепт очень прост, сырники получатся пухленькими и с корочкой. А если приготовить их в духовке, то получите вообще диетический завтрак.
Для приготовления сырников необходимо позаботиться о наличии следующих продуктов:
- Мягкий творог – 200 г.
- Сметана – 100 мл.
- Яблоки – 2 шт.
- Овсяные хлопья – 200 г.
- Сахар – 2 ч. л.
- Соль – щепотка.
- Яйца – 2 шт.
- Щепотка соды.
Как приготовить:
- Разомните сыр и добавьте к нему сметану и желток, тщательно размешайте.
- Затем всыпьте овсяные и размешайте, отставьте в сторону, чтобы хлопья размочились и набухли.
- Яблоки помойте, почистите от кожуры и натрите на крупной терке.
- Добавьте яблоки в творожную массу и всыпьте соду.
- Белки из двух яиц взбейте в пышную пену и вылейте в сыр, перемешайте.
- Сковороду разогрейте на среднем огне и смажьте растительным маслом. Сырники выкладывайте поочередно столовой ложкой как оладьи. Жарьте с обеих сторон под крышкой на среднем огне.
Чтобы приготовить сырники в духовке, разогрейте ее до 120 градусов, противень застелите пергаментом и смажьте его растительным маслом. Выложите ложкой тесто, формируя оладьи. Когда поставите противень в духовку, увеличьте градусы до 150 и запекайте 15-20 минут.
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