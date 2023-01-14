Днепряне проклинают оккупантов после ракетной атаки по многоэтажке 14 января (видео)

Даже местные жители, которые были настроены "неоднозначно", обратились к оккупантам и путину после российской атаки на жилой дом в Днепре.

По состоянию на 18:00 14 января известно, что погибли 5 человек, травмирован 21 человек, из них – 3 ребенка. Спасены 20 человек, из них – 3 ребенка. На месте работают все службы, спасательная операция продолжается.

"Это ужас и боль. Спасатели достают людей под завалами. Целый пролет, 2 подъезда многоэтажки просто разрушены до основания. Мирные люди, молодые родители, дети. Выходной день. россия - это убийцы и изверги. Они будут гореть в аду за свои преступления", – написал адвокат Андрей Лукашук

Он также опубликовал видео, на котором жительница Днепра обратилась к оккупантам с проклятиями, желая им всего худшего.

Напомним, 14 января, во время обстрела Днепра произошло попадание в жилой дом, подъезд снесен полностью.

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