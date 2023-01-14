Дніпряни проклинають окупантів після ракетної атаки по багатоповерхівці 14 січня (відео)

Навіть місцеві мешканці, які були налаштовані "неоднозначно", звернулись до окупантів та путіна після російської атаки на житловий будинок у Дніпрі.

Станом на 18:00 14 січня відомо, що загинуло 5 осіб, травмована 21 особа, з них – 3 дитини. Врятовано 20 осіб, з них – 3 дитини. На місці працюють всі служби, рятувальна операція триває.

"Це жах і біль. Рятувальники дістають людей під завалами. Цілий проліт, 2 під’їзди багатоповерхівки просто зруйновані вщент. Мирні люди, молоді батьки, діти. Вихідний день. росія – це вбивці та нелюди. Вони горітимуть в пеклі за свої злочини", – написав адвокат Андрій Лукашук

Відео дня

Він також опублікував відео, на якому жителька Дніпра звернулась до окупантів з прокльонами, бажаючи їм всього найгіршого.

Нагадаємо, 14 січня, під час обстрілу Дніпра сталося влучення в житловий будинок, під'їзд знесено повністю.

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