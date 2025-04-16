До 10 тысяч гривен на день рождения: кто из украинских пенсионеров получит выплату

Пенсионеры будут получать единовременную финансовую помощь ко дню своего рождения от государства. Кто сможет воспользоваться этой поддержкой и какие суммы предусмотрены в 2025 году – читайте дальше.

Так, в Мукачево, что на Закарпатье, часть пенсионеров может рассчитывать на денежную помощь ко дню рождения. Об этом сообщает "24 Канал" со ссылкой на Мукачевский городской совет.

Окончательное решение по спискам получателей принимает городской голова. В Мукачево единовременную финансовую помощь оказывают жителям почтенного возраста, которые празднуют юбилей после достижения 85 лет:

в 85 лет – 3000 грн;

в 90 лет – 5000 грн;

в 95 лет – 7000 грн;

в 100 лет – 10000 грн.

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Согласно распоряжению, юбилейные выплаты должны быть осуществлены в течение трех месяцев с момента достижения соответствующего возраста. Это предусмотрено Программой дополнительной социально-медицинской защиты на 2024-2026 годы.

Подобные программы действуют и в других украинских городах. Чтобы выяснить, предусмотрена ли такая помощь в вашем регионе, следует обратиться в органы местной власти или в управление соцзащиты.

Раньше мы рассказывали, как получить дополнительные выплаты, если пенсия меньше 10 000 грн.

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