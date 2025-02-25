До 19 градусов мороза и слабые осадки: прогноз погоды в Украине на 26 февраля

В среду, 26 февраля, теплее всего будет на западе Украины, тогда как в восточных регионах морозы еще сохранятся. В течение недели температура по всей стране будет увеличиваться, а с начала марта ожидаются осадки.

В ближайшую ночь восточные области еще будут оставаться в зоне сильных морозов — от -12 до -15 °C. В большинстве регионов температура будет составлять -5...-11 °C, а на западе будет немного теплее - от -1 до -5 °C. Об этом сообщает синоптика Наталья Диденко.

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Днем 26 февраля на территории Украины прогнозируется от -4 до +2 °C, а на востоке воздух охладится до -5...-8 °C. Западные области уже ощутят дыхание весны, ведь там температура поднимется до +4...+9°C. Осадков в этот день не ожидается.

В Киеве 26 февраля погода будет сухая. Ночью температура опустится до -7...-9°C, а днем станет теплее до +1...+3°C.

По прогнозу, в течение недели в Украине будет постепенно теплеть, а с 1 марта возрастет влажность и начнутся осадки.

Напомним, синоптикиня рассказала, когда в Украине потеплеет до +10 и где зима еще задержится.

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