До 35 ракет С-300, дроны и 'Калибры': россия устроила очередной массированный обстрел Украины

В ночь на 10 февраля российская федерация в очередной раз произвела массированный обстрел ряда населенных пунктов Украины. В частности, россияне лишь в течение часа нанесли 17 ракетных ударов по Запорожью. Это была самая масштабная атака на город с начала полномасштабного вторжения.

Секретарь Запорожской ОВА Анатолий Куртев заявил, что "путинские ублюдки устроили Запорожью массированную атаку". "За час в городе зафиксировано 17 вражеских прилетов — это самое большое количество с начала полномасштабного вторжения", — добавил он.

"Уроды коварно атаковали объекты энергетической инфраструктуры. Информация о разрушениях и пострадавших уточняется", — отметил Куртев.

По его сообщению, в результате массированных утренних ракетных ударов в разных районах Запорожья повреждены объекты энергетической и промышленной инфраструктуры. Кроме того, на местах некоторых прилетов возникли пожары.

"Что касается гражданской инфраструктуры, то на данный момент известно, что от взрывной волны вылетели окна в одном из многоэтажных домов, а также в помещении учебного заведения и объекта культурного назначения. В настоящее время часть города остается без света, поэтому соответственно есть и проблемы с подачей отопления", — добавил он.

Также враг нанес около десятка ударов ракетами по критической инфраструктуре Харькова. Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

По его словам, атаки россиян начались в 4:00, враг нанес удары ракетами С-300. "Под прицелом были критические и инфраструктурные объекты. Возникли пожары, которые спасателям удалось оперативно потушить", – сказал глава области. После ударов в Харькове в некоторых районах пропал свет. Мэр города Игорь Терехов предупредил о перебоях с электричеством, водо- и теплоснабжением.

Глава Хмельницкой ОГА Сергей Гамалий сообщил, что около 04:00 утра произошло попадание в объект критической инфраструктуры Шепетовского района. "Пожар ликвидирован. Пострадавших нет", – сказал он.

В ДТЭК заявили, что в Киеве, Киевской и Днепропетровской областях применяются экстренные отключения света. "Это вынужденный превентивный шаг, который позволит избежать серьезных повреждений энергетической инфраструктуры, если вражеские ракеты достигнут цели", — написали в компании.

Тем временем Командование Воздушных сил ВСУ информирует, что в ночь на 10 февраля было уничтожено 5 вражеских дронов-камикадзе "Shahed-136" (из семи выпущенных) и 5 крылатых ракет типа "Калибр" (из шести выпущенных).

Массированная ракетная атака продолжается, предварительно, из моря выпущено 40 ракет Х-101 и "Калибры".

СМИ сообщают о работе ПВО в ряде областей.

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