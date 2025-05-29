До 800 тысяч гривен поддержки: кто из людей с инвалидностью в Украине может получить помощь

В 2025 году государство продолжает оказывать финансовую помощь гражданам, пострадавшим в результате российской вооруженной агрессии. Выплаты производятся за вред, причиненный жизни и здоровью, а их размер варьируется от 200 тысяч до 800 тысяч гривен – в зависимости от установленной группы инвалидности.

Такую информацию обнародовало управление Пенсионного фонда Украины в Донецкой области. В 2025 году украинцы, пострадавшие от вооруженной агрессии Российской Федерации, могут претендовать на единовременную денежную помощь.

Это право закреплено в законе №2980-IX – "Об единовременной денежной помощи за вред жизни и здоровью, причиненный работникам объектов критической инфраструктуры, государственным служащим, должностным лицам местного самоуправления в результате военной агрессии РФ против Украины", принятом 20 марта 2023 года.

Согласно документу, получить компенсацию могут сотрудники критической инфраструктуры, госслужащие и должностные лица органов местного самоуправления, которым после 24 февраля 2022 года была установлена инвалидность из-за войны.

Читайте также: Деньги от Канады: кто из украинцев сможет воспользоваться помощью

Размеры помощи в 2025 году зависят от группы инвалидности:

I группа – 800 000 гривен;

ІІ группа – 500 000 гривен;

ІІІ группа – 200 000 гривен.

В случае гибели или смерти указанных категорий работников их родственники имеют право на компенсацию в размере 1 миллиона гривен.

Как подать заявление на получение денежной помощи

Лица, имеющие право на компенсацию за вред здоровью или жизни, причиненный в результате военной агрессии РФ, должны подать заявление в течение трех лет с момента возникновения права на выплату.

Подать документы можно двумя способами:

лично или через уполномоченного представителя – в территориальном отделении Пенсионного фонда Украины;

дистанционно – через веб портал электронных услуг ПФУ, отправив скан-копии необходимых документов и подписав заявление с помощью квалифицированной электронной подписи (КЭП).

Читайте также: Швейцария предоставит финансовую помощь украинцам: кто сможет получить до 20 тыс. долларов

Для оформления выплаты нужно предоставить:

заявление на получение пособия;

паспорт или другой документ, удостоверяющий личность;

регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (идентификационный код);

акт расследования или специального расследования;

документы, подтверждающие родственные связи (для родственников погибшего);

справку об обучении – для лиц до 23 лет;

медицинскую справку, подтверждающую инвалидность;

судебное решение о недееспособности или документах о назначении опекуна (если нужно);

свидетельство о смерти (в случае гибели);

заключение судебно-медицинской экспертизы по причине смерти;

копию судебного решения или нотариально заверенный документ, подтверждающий факт содержания погибшего заявителем.

Ранее мы рассказывали, какую помощь будут получать ВПЛ в июне 2025 года.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!