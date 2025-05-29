До 800 тысяч гривен поддержки: кто из людей с инвалидностью в Украине может получить помощь
В 2025 году государство продолжает оказывать финансовую помощь гражданам, пострадавшим в результате российской вооруженной агрессии. Выплаты производятся за вред, причиненный жизни и здоровью, а их размер варьируется от 200 тысяч до 800 тысяч гривен – в зависимости от установленной группы инвалидности.
Такую информацию обнародовало управление Пенсионного фонда Украины в Донецкой области. В 2025 году украинцы, пострадавшие от вооруженной агрессии Российской Федерации, могут претендовать на единовременную денежную помощь.
Это право закреплено в законе №2980-IX – "Об единовременной денежной помощи за вред жизни и здоровью, причиненный работникам объектов критической инфраструктуры, государственным служащим, должностным лицам местного самоуправления в результате военной агрессии РФ против Украины", принятом 20 марта 2023 года.
Согласно документу, получить компенсацию могут сотрудники критической инфраструктуры, госслужащие и должностные лица органов местного самоуправления, которым после 24 февраля 2022 года была установлена инвалидность из-за войны.
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Размеры помощи в 2025 году зависят от группы инвалидности:
- I группа – 800 000 гривен;
- ІІ группа – 500 000 гривен;
- ІІІ группа – 200 000 гривен.
В случае гибели или смерти указанных категорий работников их родственники имеют право на компенсацию в размере 1 миллиона гривен.
Как подать заявление на получение денежной помощи
Лица, имеющие право на компенсацию за вред здоровью или жизни, причиненный в результате военной агрессии РФ, должны подать заявление в течение трех лет с момента возникновения права на выплату.
Подать документы можно двумя способами:
- лично или через уполномоченного представителя – в территориальном отделении Пенсионного фонда Украины;
- дистанционно – через веб портал электронных услуг ПФУ, отправив скан-копии необходимых документов и подписав заявление с помощью квалифицированной электронной подписи (КЭП).
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Для оформления выплаты нужно предоставить:
- заявление на получение пособия;
- паспорт или другой документ, удостоверяющий личность;
- регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (идентификационный код);
- акт расследования или специального расследования;
- документы, подтверждающие родственные связи (для родственников погибшего);
- справку об обучении – для лиц до 23 лет;
- медицинскую справку, подтверждающую инвалидность;
- судебное решение о недееспособности или документах о назначении опекуна (если нужно);
- свидетельство о смерти (в случае гибели);
- заключение судебно-медицинской экспертизы по причине смерти;
- копию судебного решения или нотариально заверенный документ, подтверждающий факт содержания погибшего заявителем.
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