До конца мая жителям Земли следует поберечься: ожидается еще одна магнитная буря

Магнитные бури в мае 2023 года - мощный метеоудар накроет Землю до конца весны и как уберечься

К концу мая ожидается еще одна магнитная буря. Она накроет Землю уже 28 мая.

Мощность метеоудара в этот день будет 4 балла. Об этом сообщает Meteoagent.

Читайте также: В начале июня Землю накроет мощная магнитная буря: названы опасные даты

В такой опасный период метеозависимым людям не позавидуешь, ведь они страдают головными болями, обострением хронических болезней, повышением/понижением давления и общем ухудшением самочувствия.

Магнитная буря 28 мая – магнитные бури в мае 2023 года

Кроме 28 мая, опасные дни больше не ожидаются. Другие даты будут спокойны – вспышки на Солнце не будут влиять на геомагнитную атмосферу Земли.

Как улучшить самочувствие

Следуйте нескольким советам, чтобы всегда чувствовать себя в тонусе:

полноценно питайтесь, употребляйте больше свежих овощей/фруктов, следите за водным балансом в организме,

положительно на ваше состояние повлияют прогулки на свежем воздухе,

остерегайтесь сильных эмоциональных всплесков, конфликтов, стрессов и физической усталости,

меньше употребляйте кофе, крепкий чай, алкогольные напитки энергетики и вообще откажитесь от вредных привычек.

Напомним, что некоторые продукты могут помочь остановить старение и дольше оставаться молодыми. Благодаря полезным микроэлементам и витаминам они будут иметь прекрасное влияние на здоровье человека.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал!