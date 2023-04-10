Добавьте всего один ингредиент, чтобы пельмени и вареники не слипались при варке

Как варить пельмени и вареники, чтобы они не слипались

Пельмени и вареники – это любимое блюдо многих, как для взрослых, так и для детей. Они представляют собой универсальный продукт, от которого трудно отказаться. Но мы раскроем секрет, который сделает это блюдо еще вкуснее, а полуфабрикаты не будут слипаться во время варки.

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Начнём с воды, в которой мы варим пельмени. Многие допускают ошибку, используя холодную воду. Однако чтобы пельмени получились действительно вкусные, рекомендуется использовать уже кипяченую воду, а также добавить в нее 2 чайные ложки соли.

А когда вода закипит, добавляем секретный ингредиент – 1 бутончик гвоздики вместе с лавровым листом и горошком перца. Эта пряность придаст пельменям неповторимый аромат и вкус, которые вам точно не приходилось попробовать раньше.

А теперь об одной из самых распространенных проблем при варке полуфабрикатов – прилипание к кастрюле. Замороженные пельмени особенно часто могут слипаться и прилипать ко дну кастрюли. Чтобы предотвратить это, можно добавить несколько капель оливкового или подсолнечного масла в воду, в которой варим пельмени. Это поможет снизить риск прилипания и обеспечит готовым пельменям прекрасную текстуру.

Вместо растительного масла можно использовать бульон или бульонный кубик. Чтобы пельмени или вареники не слипались – их желательно постоянно помешивать во время варки. Особенно пока вода еще не закипела.

Напомним, ранее мы писали о советах опытных кулинаров, которые не советуют бросать пельмени в кипяток.

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