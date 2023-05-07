Добавьте всего один ингредиент: как сделать куриный шашлык вкуснее

Если вы не любите жирное мясо, любимый шашлык можно приготовить из филе курицы или из ее голеней. А что мясо было вкуснее, стоит знать один из секретов маринада для курятины, который сделает мясо более мягким и придаст несравненный вкус и аромат.

Смягчить мясо курицы позволит добавление лимона в маринад. А если добавить еще горчицы (желательно дижонской), она получит довольно приятный пикантный вкус.

Читайте также: Мягкий и сочный шашлык: как замариновать мясо за 15 минут

Повар одного из киевских "уличных" ресторанов Олекса Беркович поделился с UAportal собственным рецептом маринада для куриного мяса. По его словам, шашлык на выходе превзойдет все ожидания.

Рецепт маринада для куриного шашлыка.

В миску выжмите лимонный сок из одного лимона, а второй лимон порежьте колечками. Добавьте три столовых ложки дижонской горчицы, столовую ложку соли и чайную ложку черного перца (горошком). Смешайте все ингредиенты.

Выложите в маринад порезанное на куски мясо курицы (можно голени или крылья). Сверху полейте растительным маслом (до 4 ст.л.). Посолите. По желанию можно добавить 2 ст.л. л. меда – он придаст мясу приятной корочки.

Перемешайте, чтобы мясо было покрыто маринадом и поставьте в холодильник на 3-4 часа.

Маринад после того, как достанете мясо, не выливайте. Он пригодится, чтобы поливать мясо во время жарки.

Напомним, ранее мы писали о том, как замариновать мясо для шашлыка всего за 15 минут.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграм-канал!