Добровольное страхование: в ПФУ рассказали, как проверить оплату

Добровольные пенсионные взносы – это заранее приобретенный страховой стаж для незастрахованных людей или увеличенная заработная плата для исчисления будущей пенсии для застрахованных. Украинцы сами решают, как долго будут платить страховые взносы и их размер.

Информация об уплате взносов не требует подачи отчетов. Однако в пресс-службе ПФУ все же рассказали, как проверить информацию об уплате добровольных взносов.

Таким образом, информацию об уплате добровольных взносов за себя можно найти, если зайти в свой личный кабинет на вебпортале электронных услуг ПФУ. В частности:

в разделе "Коммуникации по ПФУ" нужно выбрать опцию "Запрос на получение электронных документов";

в новом открывшемся окне в поле "Тип обращения" из выпадающего списка нужно выбрать "Справка ОК-5";

затем необходимо дать согласие на передачу и обработку своих персональных данных и отправить запрос в ПФУ;

в боковом меню следует выбрать категорию "Мои обращения" и развернуть поле с уведомлением о сформированной справке ОК-5 (для того, чтобы ознакомиться с результатами рассмотрения запроса);

скачать сформированный документ.

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На последней странице справки ОК-5 в разделе "Отчетный год: 2023 год" вы найдете информацию о заработной плате для пенсии, рассчитанной с добровольно уплаченного взноса. Также там вы найдете данные о количестве дней приобретенного страхового стажа.

Напомним, некоторые украинцы смогут досрочно выйти на пенсию. В частности, это можно сделать при работе на вредных производствах.

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