Добровільне страхування: у ПФУ розповіли, як перевірити оплату

Добровільні пенсійні внески – це наперед набутий страховий стаж для незастрахованих людей або збільшена заробітна плата для обчислення майбутньої пенсії для застрахованих. Українці самі вирішують, як довго сплачуватимуть страхові внески та їх розмір.

Інформація про сплату внесків не потребує подачі жодних звітів. Проте в пресслужбі ПФУ все ж розповіли, як перевірити інформацію про сплату добровільних внесків.

Таким чином інформацію про сплату добровільних внесків за себе можна знайти, якщо зайти у свій особистий кабінет на вебпорталі електронних послуг ПФУ. Зокрема:

у розділі "Комунікації з ПФУ" потрібно обрати опцію "Запит на отримання електронних документів";

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у новому вікні, що відкриється, в полі "Тип звернення" з випадаючого списку потрібно обрати "Довідка ОК-5";

потім необхідно дати згоду на передачу та обробку своїх персональних даних та відправити запит до ПФУ;

у боковому меню слід обрати категорію "Мої звернення" та розгорнути поле з повідомленням про сформовану довідку ОК-5 (для того, щоб ознайомитися з результатами розгляду запиту);

завантажити сформований документ.

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На останній сторінці довідки ОК-5 в розділі “Звітний рік: 2023 рік" ви знайдете інформацію про заробітну плату для пенсії, розрахованої з добровільно сплаченого внеску. Також там ви знайдете дані про кількість днів набутого страхового стажу.

Нагадаємо, деякі українці зможуть достроково вийти на пенсію. Зокрема, це можна зробити за умови роботи на шкідливих виробництвах.

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