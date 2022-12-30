Дочь Медведчука попала в скандал в Москве: девушку заподозрили в фальсификации документов

Изменник и бывший народный депутат Виктор Медведчук после обмена на пленных украинцев поселился в Москве. С ним там проживает и жена Оксана Медведчук, год назад в российской столице стала жить их дочь Дарья.

Это выяснило издание "Медуза" и "Лаборатория университетской прозрачности" (проект, начатый экспертами, изучающими коррупцию в россии). По данным расследования, 19-летняя дочь Медведчуков, крестным отцом которой ее российский диктатор владимир путин, учится в Высшей школе экономики (ВШЭ). Однако девушка дважды едва не вылетела из вуза.

Как выяснили "Медуза" и ЛУП, дочь супругов Медведчуков была зачислена в ВШЭ 31 августа 2021 года на одну из самых востребованных специальностей факультета - "управление бизнесом". Попала она туда по особой процедуре для иностранцев, которая позволяет иностранным гражданам не сдавать Единый государственный экзамен, только внутренние вступительные экзамены вуза.

Здесь девушка учится платно. Вместе с ней в ВШЭ одновременно засчитали еще двух студентов из Украины – Даниила Косовского и Валентина Шуста, и оказалось, что это дети близких к Виктору Медведчуку людей. Отец Даниила является протоиереем Украинской православной церкви Московского патриархата, а отец Валентины член правления благотворительного фонда Виктора Медведчука и бывший руководитель инвестиционной компании "Укркапитал", которую возглавила Оксана Марченко.

"Медуза" узнала, что этим летом во время сессии Дарья Медведчук, Шуст и Косовский пропустили сдачу одного и того же экзамена, отправив в учебный офис вуза справку о временной нетрудоспособности из Морозовской детской городской клинической больницы.

Когда администратор курса от учебного проверял подлинность больничного, выяснилось, что студенты Медведчук, Шуст и Косовский в больницу не обращались и не получали справок.

По правилам университета за поддельные справки студентов должны отчислить, так что администратор направил студентам уведомления об отчислении и расторжении договора. Был подготовлен соответствующий приказ, его администратор направил менеджеру учебного офиса.

После этого администратор начал получать угрожающие звонки от незнакомых людей, представлявшихся как "представители родителей студентов" и убеждавших остановить процедуру отчисления.

После этого случая трое студентов предоставили новые справки, якобы подтверждающие подлинность первых. Однако клиника сообщила администрации ВШЭ, что не выдавала первокурсникам никаких бумаг.

Администратору потом сообщили, что в ситуацию вмешался проректор ВШЭ Сергей Рощин и просит не отчислять студентов, потому что они из Украины и у них "сложная жизненная ситуация". Также из приемной Рощина в вуз отправили письмо, к которому добавили уже третьи справки о "больничных" студентах, однако из другой поликлиники.

Впоследствии сомневавшемуся в подлинности документов администратору менеджер учебного офиса запретила пользоваться разделом на сайте ВШЭ, где студенты и сотрудники вуза могут оставить жалобу на несоблюдение их прав – она заметила, что за этих студентов "просят на очень высоком уровне, и непонятно, чего ждать от этого".

Однако, несмотря на покровительство, Дарья Медведчук, Шуст и Косовский не смогли сложить летнюю сессию, хотя пытались сделать это трижды. Поэтому им было отправлено сообщение об отчислении "за недобросовестное освоение образовательной программы".

Источники "Медузы" и ЛУП сообщили, что после этого случая в учебный офис ВШЭ пришли мужчина и женщина "бандитского вида, в кожанках и со злыми глазами" и принесли справки о переводе Шуст и Косовского в другой вуз. Женщина спросила о судьбе дочери Медведчука, и когда услышала, что Дарье "дали возможность написать мотивационное письмо и учиться дальше", довольно кивнула и ушла.

Журналисты выяснили, что после всех инцидентов Дарью Медведчук не отчислить с вуза, однако она учится так же без успеха, занимая место в конце рейтинга успеваемости учеников факультета.

Напомним, в сентябре при обмене пленными с россией Украина выдала задержанного за государственную измену нардепа Виктора Медведчука. Его обменяли более 200 защитников "Азовстали". В ноябре Медведчука был замечен в Ялте, он ужинал с женой Оксаной Марченко.

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