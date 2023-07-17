'Дойти до моста было сложно, но удалось': СБУ рассказали, как взорвали Крымский мост

Ночная атака на Крымский мост была спецоперацией СБУ и ВМС.

Об этом сообщили источники в СБУ.

"К ночному подрыву Крымского моста причастна СБУ и Военно-морские силы Украины Мост атаковали с помощью надводных дронов. Дойти до моста было сложно, но в конце концов это удалось сделать."

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Ранее глава СБУ Василий Малюк заявлял, что мост является вполне законной для Украины целью и обещал рассказать детали уникальных спецопераций после победы.

Отметим, что в результате взрыва на мосту погибли два человека.

Напомним, на Крымском мосту " чрезвычайное событие" после взрывов: "упал" пролет

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