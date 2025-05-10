Долги в придачу к новому жилью: нужно ли платить коммуналку предыдущих владельцев
Во время приобретения жилья, квартиры или дома, украинцы могут столкнуться с ситуацией, когда за объектом недвижимости остались неоплаченные коммунальные услуги от предыдущего владельца. Однако обязаны покрывать эти долги лишь в отдельных случаях.
В Украине случаются ситуации, когда после приобретения жилья новый владелец начинает получать счета за электроэнергию, воду или отопление с долгами, накопленными еще предыдущим жильцом. Об этом пишет UAportal со ссылкой на "РБК-Украина".
Иногда случается, что поставщики коммунальных услуг отказываются заключать новый договор, пока не будет погашена задолженность предыдущего владельца.
Выплачивать старые долги придется лишь в том случае, если в договоре купли-продажи прямо указано, что покупатель берет на себя обязанность их оплатить – такие условия являются законными. Если же в документе не упомянуто о долгах, или продавец заверил, что их нет, а вы узнали о них уже после оформления сделки, – оплачивать чужие обязательства вы не обязаны.
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Что делать, если в квитанциях указаны долги предыдущего владельца
Чтобы решить ситуацию, необходимо действовать пошагово:
- Сначала следует обратиться с письменным заявлением в компанию, предоставляющую коммунальные услуги.
В документе следует требовать открытия нового лицевого счета на ваше имя, проведения сверки счетчиков и списания задолженности, возникшей до момента государственной регистрации вашего права собственности.
- К заявлению нужно приложить выписку из Государственного реестра прав как подтверждение даты приобретения права собственности.
- В случае отказа в предоставлении услуг или требований оплатить долги предыдущего владельца, следует обратиться в суд с иском о признании действий коммунального предприятия неправомерными.
Согласно украинскому законодательству, обязательство оплачивать коммунальные услуги возникает только с момента их фактического использования, а не с даты приобретения права собственности на недвижимость.
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