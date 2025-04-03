Долги за коммуналку: кто в Украине накапливает огромные неоплаченные счета

Граждане Украины с низким или средним уровнем доходов добросовестно оплачивают коммунальные услуги. В то же время этого нельзя сказать о людях с высокими доходами.

При этом пенсионеры стабильно оплачивают коммунальные счета. Об этом сообщает "24 Канал", ссылаясь на заявление директора энергетических программ Центра Разумкова Владимира Омельченко.

"Население – не самый главный должник на самом деле", – сказал Омельченко.

По его словам, украинцы оплачивают примерно 85-90% коммунальных счетов. Однако наиболее дисциплинированными в этом вопросе остаются граждане с низким и средним уровнями доходов, которые, несмотря на финансовые трудности, пытаются избегать задолженности за коммунальные услуги.

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Однако совсем другая картина наблюдается среди жителей элитных жилых комплексов. По словам Владимира Омельченко, в роскошных квартирах стоимостью в миллионы гривен проживают люди, которые накопили долги на 100-150 тысяч гривен.

Компании также накапливают задолженность за оплату коммуналки

При этом значительно более серьезной проблемой остается колоссальная задолженность компании "Теплокоммунэнерго", которая достигает около 80 миллиардов гривен. Кроме этого, существенные долги имеют также водоканалы и государственные шахты.

Эксперт также отметил, что ряду предприятий фактически позволили не платить за энергоресурсы во время военного положения. К тому же их счета не могут быть заморожены, а штрафы – не применяются. На сегодня таких предприятий насчитывается более 5 тысяч.

Омельченко отметил, что среди этих 5 тысяч предприятий только 30% действительно занимаются оборонной деятельностью и обоснованно нуждаются в бронировании.

Напомним, ранее мы рассказывали, могут ли украинские пенсионеры не платить за доставку газа.

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