Долги за свет: могут ли отключить услугу за неуплату

С 1 января 2024 года в Украине официально отменен мораторий на отключение электроэнергии для потребителей, имеющих значительную задолженность. Поставщик электроэнергии не самостоятельно принимает решение об отключении – это регулируется четкими правилами рынка.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил генеральный директор компании YASNO Сергей Коваленко. По его словам, компания заинтересована, прежде всего, в том, чтобы клиент оплатил долг, а не в его отключении.

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"Отключение от сети касается только тех потребителей, которые полностью игнорируют все формы оповещения — звонки, письма, сообщения — и не предпринимают никаких шагов по погашению долга", — подчеркнул он.

Руководитель YASNO напомнил, что клиенты могут выбрать удобный способ для расчета: через чат-боты, мобильное приложение, личный кабинет или офлайн через партнерские сервисы.

Также предусмотрена возможность оформления графика погашения задолженности для тех, кто пока не имеет возможности оплатить всю сумму сразу. Несмотря на доступность вариантов, общая задолженность перед YASNO уже достигла почти 1,5 миллиарда гривен.

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