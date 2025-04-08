Доллар или другие инвестиции: куда выгоднее вкладывать деньги украинцам сейчас

Специалисты рекомендуют украинцам хранить свои сбережения в облигациях внутреннего государственного займа (ОВГЗ). Они отмечают, что на сегодня это один из самых доходных финансовых инструментов.

Об этом сообщил OBOZ.UA директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин. По его словам, годовая доходность облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) примерно на 10% выше, чем доходность доллара.

"Просто возьмите и сравните, насколько изменился курс доллара, например, за год, и сколько бы вы заработали за год, если бы держали деньги в гривневых ОВГЗ. И вы увидите, что разница там практически 10%. Поэтому сегодня вложить деньги в гривневые ОВГЗ – наиболее выгодный вариант", – отмечается в сообщении.

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В то же время он подчеркнул, что на внутреннюю экономическую ситуацию в Украине влияет много различных факторов. Среди них – ожидаемое ухудшение погодных условий уже на этой неделе, вероятная летняя засуха, а также сезонные особенности, связанные с аграрным производством.

"Если лето будет хорошее, то у нас с вами инфляция будет маленькой, потому что запасы продовольствия в Украине будут большими. ... Ну и плюс обстрелы энергетической инфраструктуры врагами. Это тоже бьет по инфляции. Плюс рост заработных плат для производственного персонала – потому что их нет физически, мобилизованных много. Вот основные драйверы инфляции в Украине", – рассказал Пендзин.

Напомним, ранее мы рассказывали, во что не стоит вкладывать деньги украинцам в 2025 году.

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