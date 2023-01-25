Должны ли военнообязанные мужчины без справки ВПЛ становиться на военный учет

Нужно ли мужчинам переселенцам без статуса ВПЛ становиться на военный учет

В Украине идет военное положение и общая мобилизация, во время которой на службу могут призвать украинцев в возрасте 18-60 лет. Из-за полномасштабной военной агрессии России многие люди выехали с временно оккупированных территорий или тех, где ведутся активные боевые действия, ведь были вынуждены переселяться в более безопасные регионы.

Смена места жительства не освобождает граждан от обязанностей перед государством, поэтому такие люди должны получить статус внутренне перемещенных лиц. Адвокат, юрист и волонтер Горячей линии АЮУ по вопросам, связанным с военной агрессией, ее последствиями и военным положением Семен Яценко ответил, нужно ли военнообязанному, который выехал на более безопасную территорию, но не получил статус ВПЛ, становиться на военный учет .

Читайте также: Могут вручить повестку украинцу за границей, объяснение юриста

По его словам, военная обязанность предусматривает соблюдение правил военного учета в соответствии с положениями Закона "О воинской обязанности и военной службе" от 25.03.1992. Военный учет граждан Украины регулируется главой VI настоящего Закона.

"В соответствии со статьей 33, военный учет граждан Украины делится на учет призывников, военнообязанных и резервистов. Как видно, вопрос учета связывается исключительно к гражданству, и один из трех статусов – призывники, военнообязанные, резервисты", – говорит юрист.

Справка о взятии на учет украинца со статусом ВПЛ свидетельствует, что лицо признано государством как заставившее его покинуть или покинуть свое место жительства в результате или во избежание негативных последствий вооруженного конфликта, временной оккупации, повсеместных проявлений насилия, нарушений прав человека и чрезвычайных ситуаций. ситуаций природного или техногенного характера.

"Если лицо не попросило государство признать его внутриперемещенным лицом, и не получило справку о взятии на учет внутриперемещенного лица, то оно имеет другой статус – туриста, например", – добавил Семен Яценко.

Читайте также: Могут ли представители военкомата приходить к военнообязанным украинцам домой

В соответствии с положениями Закона "О свободе передвижения и свободном выборе места жительства в Украине" от 11.12.2003, место жительства – жилье с присвоенным в установленном законом порядке адресом, в котором проживает лицо, а также апартаменты (кроме гостиниц), комнаты и другие пригодные для проживания объекты недвижимого имущества, учреждение для бездомных лиц, другой поставщик социальных услуг с проживанием, стационарное социально-медицинское учреждение и другие учреждения социальной поддержки и ухода, в которых это лицо получает социальные услуги.

"То есть, если физическое лицо, фактически отказавшееся от оформления статуса внутренне-перемещенного лица, но сменившее место жительства, то оно должно все равно зарегистрировать (задекларировать) его. Иначе это может подпадать под статью 197 Кодекса Украины об административных правонарушениях – "проживание без паспорта гражданина Украины или без регистрации места жительства", – пояснил эксперт.

Также он отметил, что во время действия военного положения, свободный выбор места жительства ограничен статьей 13 Закона "О свободе передвижения и свободном выборе места жительства в Украине" от 11.12.2003 года.

То есть лицо имеет юридическую обязанность встать на военный учет по новому месту жительства независимо от наличия справки ВПЛ, иначе она совершает правонарушение, за которое может понести ответственность.

Ранее начальник управления персонала штаба Командования Сухопутных войск Вооруженных сил Украины полковник Роман Горбач рассказал, могут ли в Украине мобилизовать военнообязанного не в той области, где он зарегистрирован.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал!