Дом российского оппозиционера под Киевом пострадал из-за атаки российского 'шахеда': Пономарев ранен (фото)

российский оппозиционный политик Илья Пономарев, проживающий под Киевом, пострадал в результате падения обломков российского дрона. Его дом разрушен, а сам политик получил ранения.

В областные полиции сообщили, что в Киевской области после очередного удара беспилотниками в одном из районов супруги получили ранения.

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"Пострадавшие госпитализированы в столичную больницу, им предоставляется соответствующая помощь. Кроме того, повреждены два частных дома. На местах событий работают правоохранители", — говорилось в сообщении правоохранителей.

Дом Пономарева под Киевом разрушил дрон. Источник: facebook.com/UA.KyivPolice Дом Пономарева под Киевом разрушил дрон. Источник: facebook.com/UA.KyivPolice

Дом Пономарева под Киевом разрушил дрон. Источник: facebook.com/UA.KyivPolice Дом Пономарева под Киевом разрушил дрон. Источник: facebook.com/UA.KyivPolice

Дом Пономарева под Киевом разрушил дрон. Источник: facebook.com/UA.KyivPolice Дом Пономарева под Киевом разрушил дрон. Источник: facebook.com/UA.KyivPolice

Пономарев в соцсети X написал сообщение, что он пережил "пятую попытку нападения".

Сообщение Пономарева в Х. Источник: https://x.com/iponomarev Сообщение Пономарева в Х. Источник: https://x.com/iponomarev

"Сегодня у меня, похоже, второй день рождения. Пятая попытка нападения была самой нестандартной и успешной, против которой было трудно защититься. Но хрен им! Подробности напишу позже", – добавил он.

Как пишет OBOZ.UA, российский БПЛА "Герань-2" взорвался в пяти метрах от входной двери политика. Его дом разрушен.

Напомним, в ночь на 31 июля силы ПВО отразили самую массированную атаку на Украину с начала войны.

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