Домашнее средство для мытья посуды: как его приготовить

В современном мире все больше хозяек предпочитают экологически чистые средства. Одно из самых распространенных химических средств – гель для мытья посуды.

Об этом сообщили в Pixel. Отметили, что некоторые хозяйки предпочитают приготовлять собственное средство для мытья посуды, которая не только эффективна, но и безопасна.

Для приготовления домашнего средства для мытья посуды вам понадобятся следующие ингредиенты:

100 г горчичного порошка,

200 г соды,

100 г хозяйственного мыла,

10 г глицерина,

1л воды.

Читайте также: Что делать, чтобы значительно сэкономить время на мытье посуды

Приготовление:

Измельчите хозяйственное мыло с помощью терки.

Поставьте кастрюлю с водой на плиту и добавьте раздробленное мыло. Нагревайте на среднем огне, тщательно помешивая, но не доводите до кипения.

Когда мыло растворится, добавьте горчичный порошок, соду и глицерин. Помешивайте массу до получения однородного раствора.

Если вы хотите, чтобы ваше средство имело приятный аромат, добавьте несколько капель любимого эфирного масла, но делайте это только после того, как средство остынет.

Разлейте полученное средство для мытья посуды в бутылки или другие контейнеры.

Это самодельное средство для мытья посуды не только бюджетное, но и эффективное и безопасное для вас и окружающей среды.

Напомним, мы уже писали об ужасных кухонных лайфхаках.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал !