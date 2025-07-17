Доплаты для украинцев с инвалидностью III группы: какие дополнительные средства можно получить в августе

Отдельные граждане с инвалидностью III группы могут получить доплаты к пенсии. Для этого они должны соответствовать установленным требованиям.

Сумма ежемесячной компенсационной доплаты определяется в зависимости от возраста лица. Об этом пишет "24 Канал" со ссылкой на ПФУ.

Выплаты начинаются с момента достижения указанного возраста. Однако начисление доплаты не происходит с начала календарного месяца, а начинается после дня рождения. Поэтому в первый месяц выплата будет пропорциональной количеству дней после этой даты.

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Однако существуют и другие условия. Помощь могут получить пенсионеры, у которых общая сумма выплат не превышает 10 340,35 грн.

Сейчас размер компенсаций составляет:

для лиц в возрасте от 70 до 75 лет – 300,00 грн;

от 75 до 80 лет – 456,00 грн;

от 80 лет и старше – 570,00 грн.

К пенсии добавляется только одна компенсационная выплата. Это означает, что по достижении 70 лет выплачивается 300 грн, после 75 лет – 456 грн, а после 80 лет – 570 грн.

Ранее мы рассказывали, что украинские пенсионеры могут получить 1000 грн до пенсии.

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