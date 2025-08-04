Дополнительные выплаты матерям-героиням: сколько получат многодетные женщины

Звание "Мать-героиня" в Украине присваивается не каждой женщине — его присваивают тем, кто воспитал по меньшей мере пятерых детей до восьмилетнего возраста, при этом не имеет значения, рождены они или усыновлены. Такая женщина должна была обеспечить детям соответствующие условия жизни, медицинское обслуживание, образование и развитие.

Только если компетентные органы признают, что она действительно достойна этого звания, женщина может получить почетное отличие. Об этом пишет Униан.

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Начиная с 2000 года вместе с почетным званием матери-героини предоставляется и денежная помощь. Согласно информации Пенсионного фонда Украины, в 2025 году единовременная выплата составляет 30 280 гривен, что равняется десяти прожиточным минимумам. Если такая женщина работает, работодатель может предоставить ей дополнительные поощрения по своему усмотрению, хотя это не обязательно. Впрочем, предусмотренное законом право на 10-дневный дополнительный социальный отпуск гарантировано всем женщинам со званием, если их ребенку еще не исполнилось 15 лет.

Кроме этого, мать-героиня, родившая и воспитавшая пятерых детей до шестилетнего возраста, может воспользоваться правом выйти на пенсию досрочно уже в 50 лет. Главное – подтвердить не менее 15 лет официального трудового стажа.

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