Додаткові виплати матерям-героїням: скільки отримають багатодітні жінки

Звання "Мати-героїня" в Україні надається не кожній жінці — його присвоюють тим, хто виховав щонайменше п’ятеро дітей до восьмирічного віку, при цьому не має значення, народжені вони чи усиновлені. Така жінка повинна була забезпечити дітям належні умови життя, медичне обслуговування, освіту та всебічний розвиток.

Лише якщо компетентні органи визнають, що вона дійсно гідна цього звання, жінка може отримати почесну відзнаку. Про це пише Уніан.

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Починаючи з 2000 року, разом із почесним званням матері-героїні надається і грошова допомога. Згідно з інформацією Пенсійного фонду України, у 2025 році одноразова виплата становить 30 280 гривень, що дорівнює десяти прожитковим мінімумам. Якщо така жінка працює, роботодавець може надати їй додаткові заохочення на власний розсуд, хоча це не є обов’язковим. Утім, передбачене законом право на 10-денну додаткову соціальну відпустку гарантоване всім жінкам зі званням, якщо їхній дитині ще не виповнилося 15 років.

Крім цього, мати-героїня, яка народила та виховала п’ятьох дітей до шестирічного віку, може скористатися правом вийти на пенсію достроково — вже у 50 років. Головне — підтвердити не менше 15 років офіційного трудового стажу.

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