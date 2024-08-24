Достойны вашего внимания: три фильма с высоким рейтингом

"Ищете способ оторваться от обыденности и погрузиться в увлекательную историю? Мы подготовили для вас подборку фильмов, которые не оставят вас равнодушными. От трогательных драм до увлекательных криминальных историй – в нашем списке каждый найдет что-то для себя. Об этомпишет 24 tv.ua.

Прислуга

Этот фильм перенесет вас в бурные 60-е, где расовое неравенство было острой проблемой. История дружбы между молодой белой женщиной и чернокожей служанкой не оставит вас равнодушными.

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В погоне за счастьем

Это трогательная история об отцовской любви и силе человеческого духа. Крис Гарднер, столкнувшись с множеством трудностей, никогда не теряет веры в себя.

Джентльмены

Это смесь экшена, юмора и криминальной интриги. Если вы любите динамические истории с неожиданными поворотами, этот фильм – точно для вас.

Напомним, мы уже предлагали 3 детективных сериала на реальных событиях.

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