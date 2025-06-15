Доступна ли украинская пенсия для граждан, проживающих за пределами Украины

Вследствие полномасштабного вторжения значительная часть украинцев вынуждена была выехать за пределы страны. Среди них оказалось и большое количество пенсионеров.

Однако они имеют возможность продолжать получать свою украинскую пенсию. Об этом пишет "24 Канал" со ссылкой на Пенсионный фонд Украины.

"Украинцы, которые выехали за границу и, находясь там, достигли пенсионного возраста, могут оформить пенсию дистанционно, с помощью веб-портала электронных услуг Пенсионного фонда Украины", – отметили в ведомстве.

Пенсионеры, которые выехали за пределы Украины, имеют возможность получать пенсию одним из следующих способов:

на банковскую карту украинского банка;

через международные переводы, организованные "Укрпочтой".

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Чтобы иметь возможность получать пенсию из Украины, нужно авторизоваться на портале, перейти в раздел "О пенсионном обеспечении" и выбрать пункт "Заявление о назначении пенсии". После этого к онлайн-заявке следует добавить цветные сканированные копии документов в форматах PDF или JPG, а также:

паспорт гражданина Украины;

справка по идентификационному коду;

трудовая книжка или другие документы, подтверждающие трудовой стаж;

документы о льготном характере работы (при оформлении льготной пенсии);

справка о заработной плате за любые 5 лет до 30.06.2000 (по желанию);

документ, подтверждающий особый статус лица (при наличии);

свидетельство о браке (в случае смены фамилии).

Заявление рассматривается в течение 10 дней, а состояние его обработки можно проверить в личном кабинете в разделе "Мои обращения".

Напомним, ранее мы рассказывали, кому из пенсионеров следует обязательно подать специальное заявление, чтобы не остаться без выплат.

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