Дожди и ниже климатической нормы температура: прогноз погоды в Украине на 16 мая

В пятницу, 16 мая, погоду в Украине будет определять атмосферный фронт, который принесет дожди в северные, западные области и Винницкую область. На остальной территории существенных осадков не ожидается.

Об этом сообщила синоптика Наталья Диденко. Прохладнее всего будет на Черниговщине, Киевщине и Винницкой — температура воздуха здесь будет достигать только +8…+12 °C. В западных регионах столбики термометров покажут +10…+14 °C.

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В центральной части страны будет преобладать умеренное тепло – около +15…+19 °C. Теплее всего будет на юге и востоке — до +21 °C.

В столице ожидается ощутимое похолодание. Температура воздуха в течение дня будет составлять +9…+11 °C. Пройдут дожди.

По словам Наталки Диденко, в субботу сохранится прохладная погода, а ощутимое потепление следует ожидать ближе к среде следующей недели.

Ранее мы рассказывали, что новая неделя принесет в Украину похолодание и осадки.

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