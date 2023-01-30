Драники из тыквы и лука: необычный простой рецепт

Тыква – очень полезный и диетический овощ. Он богат каротином, витаминами группы B, РР, Е, С, антиоксидантами, железом, магнием, калием, фосфором, цинком и т.д.

Его можно добавлять не только в мясные блюда, но и в салаты и десерты. UAPortal предлагает попробовать приготовить драники из тыквы.

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Для этого блюда вам нужны следующие продукты:

Тыква – 400 г

Лук – 1 шт.

Чеснок – 1 зубчик.

Яйцо – 1 шт.

Петрушка измельченная – столовая ложка.

Мука – 3 ст. л.

Соль, черный молотый перец – по вкусу

Масло – несколько столовых ложек

Как приготовить:

Тыкву помойте и очистите от кожуры, мякоть натрите на крупной терке или пропустите через мясорубку. Добавьте мелко нарезанную луковицу и подавите зубчик чеснока, поперчите и посолите, всыпьте покрошенную петрушку. Затем добавьте яйцо и перемешайте. Всыпьте муку и снова размешайте. Разогрейте сковороду, влейте масло и выкладывайте тыквенное тесто столовой ложкой, чуть-чуть прижимая драники, чтобы они не были "толстыми". Обжаривайте с обеих сторон на среднем огне до золотистой корочки. Когда будете выкладывать драники на тарелку, то сначала застелите ее бумажным полотенцем, чтобы он впитал лишний жир. Драники из тыквы можно подавать со сметаной или соусом.

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