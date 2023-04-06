Древние люди ели гигантских улиток 170 000 лет назад – ученые

Ученые обнаружили древнейшие доказательства того, что доисторические люди готовили и ели гигантских улиток. Команда исследователей из Университета Витватерсранда в Йоханнесбурге, Южная Африка, нашла фрагменты раковины наземных улиток из семейства Achatinidae.

Эти существа могут произрастать до 16 сантиметров (6,3 дюйма) в длину. Находку сделали в приграничной пещере, расположенной на скале вблизи Южной Африки, пишет IFLScience.

Отмечается, что это место неоднократно раскапывали с 1930-х годов, но именно во время работ, проводившихся между 2015 и 2019 годами, были найдены фрагменты гигантских панцирей наземных улиток.

Обломки раковины, найденные в относительном количестве, появились в нескольких слоях осадка в возрасте от 70 000 до 170 000 лет назад. Они также доступны в разных цветах, "от блестящего бежевого до коричневого и матового серого".

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По данным команды, беспозвоночные животные, такие как улитки, составляют более 95 процентов биоразнообразия Земли, но часто их игнорируют во время археологических исследований. Это объясняется тем, что они считаются маловажными для понимания истории человеческого поведения.

Другие исследования показали, что потребление улиток появляется в местах раскопок, датированных примерно 30 000 лет назад в Европе и около 40 000 лет назад в Африке.

Чтобы проверить свою гипотезу о том, что улитки были на месте из-за потребления человеком, команда взяла раковины современных наземных улиток и разбила их на фрагменты. Фрагменты были разного размера и цвета и экспериментально нагревались в течение периодов времени от 5 минут до 36 часов.

Оболочки также показали значительные признаки микротрещин, вызванных нагреванием. Такие же узоры присутствовали на доисторических раковинах, найденных на месте в Южной Африке.

Недавно Израильское управление древностей объявило, что в Ашкелоне был найден древнейший в мире металлический рыболовный крючок. Его использовали для отлова акул.

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