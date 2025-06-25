Дроны атаковала российский Таганрог: есть попадание в предприятие ВПК 'Атлант-Аэро' (фото, видео)

Поздно вечером 24 июня в Таганроге Ростовской области России прозвучали серии мощных взрывов. В соцсетях появились многочисленные сообщения об атаке беспилотников и работе российской противовоздушной обороны. Местные жители сообщали о минимум шести взрывах, а также слышали характерный звук пролета дронов.

Об этом пишут российские Telegram-каналы. Помимо Таганрога об активности БПЛА сообщали также в соседних регионах. Министерство обороны РФ заявило, что в течение нескольких часов было уничтожено более двух десятков украинских беспилотников в разных областях, среди которых Воронежская, Белгородская, Саратовская, Самарская и Татарстан.

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Особое внимание вызвала информация о вероятном попадании одного из дронов в предприятие "Атлант-Аэро" в Таганроге. По данным Центра противодействия дезинформации именно это предприятие является важным звеном российского военно-промышленного комплекса. Оно специализируется на производстве компонентов для ударных дронов, систем управления, средств радиоэлектронной борьбы и цифровых решений для FPV-дронов.

Напомним, дроны атаковали Ивановскую область РФ и Елабугу в Татарстане.

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