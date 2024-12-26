Дроны атаковали Белгородскую область РФ: 6 населенных пунктов обесточены

Губернатор Белгородской области России Вячеслав Гладков сообщил об атаке беспилотников на регион, что привело к обесточиванию шести населенных пунктов. Гладков отметил, что в результате сброса взрывных устройств была повреждена линия электропередачи.

Об этом сообщил Telegram-канал Гладкова. "ВСУ атаковали Грайворонский округ с помощью беспилотников".

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"Временно без электроснабжения остались жители сел Гора-Подол, Глотово, Козинка, Новостроевка-Первая, а также отселены населенные пункты Безымянное и Новостроевка Вторая".

Напомним, дроны атаковали несколько спиртзаводов в Воронежской области.

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