Дроны атаковали Феодосию во временно оккупированном Крыму: горит нефтебаза (видео)

В Феодосии, находящейся под временной оккупацией, загорелся пожар на нефтяном терминале после атаки беспилотников. Местные власти ввели режим техногенной чрезвычайной ситуации на муниципальном уровне.

Эту информацию распространили несколько источников, включая Олега Крючкова, так называемого советника руководителя оккупационной администрации Крыма, через Telegram, а также издание Astra, Министерство обороны РФ и российское информагентство ТАСС.

"На феодосийской нефтебазе возникло возгорание. Подразделения МЧС работают на месте происшествия", - сообщил представитель оккупационных властей, традиционно отметив отсутствие жертв и пострадавших.

По данным Astra, пожар возник вследствие ночной атаки дронов. Местные жители сообщали о взрывах, предшествовавших возгоранию. Пострадавшая нефтебаза - АО "Морской нефтяной терминал" - является крупнейшим объектом в Крыму по объемам перевалки нефтепродуктов. Стоит отметить, что этот объект уже подвергался атакам беспилотников в марте этого года.

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Позже Минобороны РФ заявило о якобы уничтожении 21 украинского дрона над территорией России и оккупированного Крыма в течение ночи. По их данным, 12 беспилотников были сбиты над Крымом, 6 – над Курской областью, и по одному – над Белгородской, Брянской и Воронежской областями РФ.

ТАСС сообщило о введении режима техногенной чрезвычайной ситуации муниципального уровня в Феодосии после пожара на нефтебазе.

Напомним, что недавно украинские силы обороны были вынуждены покинуть Угледар из-за угрозы окружения. российские оккупанты сосредоточили значительные силы для прорыва украинской обороны, что создало критическую ситуацию для наших защитников.

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