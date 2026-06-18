Дроны атаковали Москву: горят НПЗ и крупнейший ТЦ города (фото, видео)

Украинские беспилотники преодолели многоуровневую систему противовоздушной обороны вокруг Москвы и нанесли удар по Московскому нефтеперерабатывающему заводу в районе Капотня. После атаки на территории предприятия возник масштабный пожар.

Об этом сообщают мониторинговые Telegram-каналы и мэр Москвы Сергей Собянин. По сведениям российских источников, утром 18 июня жители Москвы и Подмосковья наблюдали пролет большого количества беспилотников. Несмотря на заявления властей РФ о якобы уничтожении 43 дронов силами ПВО, части аппаратов удалось добиться определенных целей.

В сети появились видео, на которых видны несколько очагов возгорания на территории Московского НПЗ. Над предприятием поднялись густые облака черного дыма, заметные из разных районов российской столицы.

Читайте также: Дроны атаковали российскую Сызрань, куда поставляют "шахеды" из Ирана: есть попадания в НПЗ (фото, видео)

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что силы противовоздушной обороны продолжали отражать массированную атаку беспилотников. По его словам, несколько дронов все же достигли территории нефтеперерабатывающего завода, после чего на объекте приступили к работе по ликвидации последствий удара.

Московский НПЗ в Капотне является одним из ключевых объектов топливной инфраструктуры России. Предприятие расположено примерно в 15 километрах от Кремля и обеспечивает значительную часть потребностей Московского региона в нефтепродуктах. Завод производит около 40% бензина и почти половину потребляемого в регионе дизельного топлива, а также выпускает авиационное топливо, которое используется, в частности, для военных нужд.

Напомним, дроны атаковали Москву.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!