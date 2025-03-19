Дроны атаковали нефтебазу в Краснодарском крае РФ: загорелся масштабный пожар (фото)

У станицы Кавказской вблизи Кропоткина в Краснодарском крае произошел пожар на нефтебазе после атаки беспилотника. В результате инцидента был поврежден трубопровод, соединяющий резервуары. Работу предприятия временно приостановили.

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Об этом сообщает оперативный штаб Краснодарского края. По информации местных властей, возгорание возникло в результате падения обломков беспилотного летательного аппарата.

"Площадь пожара составляет около 20 квадратных метров. Поврежден трубопровод между резервуарами. Была активирована автоматическая система пожаротушения и охлаждения. Событию присвоен четвертый ранг сложности."

Напомним, дроны атаковали Крым и Краснодарский край РФ.

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