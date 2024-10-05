Дроны атаковали несколько спиртзаводов в Воронежской области России (видео)

В субботу ночью, 5 октября, власти Воронежской области России сообщили о нападении дронов на несколько объектов в регионе. Эту информацию обнародовал Александр Гусев, глава области, в своем Telegram-канале.

Губернатор подчеркнул, что атакованные предприятия якобы производят продукцию для гражданского использования. На одном из подвергшихся нападению вспыхнул пожар. В настоящее время на месте работают соответствующие службы.

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Другое предприятие, также ставшее целью беспилотников, по словам властей, не получило значительных повреждений, и там обошлось без пострадавших.

Между тем, местные сообщества в социальных сетях утверждают, что оба атакуемых объекта – это спиртовые заводы.

Напомним, что недавно украинские силы обороны были вынуждены покинуть Угледар из-за угрозы окружения. российские оккупанты сосредоточили значительные силы для прорыва украинской обороны, что создало критическую ситуацию для наших защитников.

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