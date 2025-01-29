Дроны атаковали Нижегородский НПЗ в РФ: загорелась масштабная пожарная (фото)

В ночь на 29 января в российском городе Кстово, Нижегородская область прозвучала серия взрывов. По сообщениям местных источников, их вызвала атака беспилотников на нефтеперерабатывающий завод.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин заявил, что на территории промзоны упали обломки сбитого дрона, что якобы повлекло загорание. Это стандартная риторика российских властей, которая пытается приуменьшить последствия подобных атак. Об этом сообщают российские Telegram-каналы, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Однако обнародованные в соцсетях фото и видео свидетельствуют о масштабном пожаре на территории нефтеперерабатывающего завода.

Это не первая атака на стратегический объект в Кстово. В марте 2024 года дроны уже наносили удар по заводу, тогда была повреждена одна из установок для переработки нефти.

Кроме взрывов в Нижегородской области, российские источники также сообщают об ушибах беспилотников в Смоленской и Тверской областях.

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В Кстово расположен нефтеперерабатывающий завод "ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез", рядом с которым находятся химические предприятия и теплоэлектростанция.

Утром Минобороны РФ заявило, что якобы в течение ночи были сбиты 104 украинских дрона над территорией России.

По данным российского ведомства:

47 беспилотников сбили над Курской областью,

27 – над Брянской,

11 – над Смоленской,

7 – над Тверской,

4 – над Белгородской,

по 3 – над Нижегородской и Калужской,

по 1 – над Ростовской и Ленинградской областями.

Реальные масштабы последствий этих атак пока неизвестны.

Напомним, дроны атаковали НПЗ в Рязани и военный завод в Брянске.

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