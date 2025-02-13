Дроны атаковали Новолипецкий металлургический комбинат: загорелся масштабный пожар (видео)

Российские СМИ, местные власти и паблики сообщают о массированной атаке беспилотников на Липецк и Липецкую область, в частности, на Новолипецкий металлургический комбинат. В результате атаки на комбинате загорелся масштабный пожар.

Об этом сообщает Mash, SHOT, губернатор Игорь Артамонов. По словам губернатора, регион испытал массированный налет дронов, продолжается работа ПВО и средств подавления.

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После этого Артамонов сообщил об исчезновении электроснабжения в нескольких районах Липецка.

"В промышленной части Липецка раздалось 12 взрывов. Также, по словам местных жителей, с 03:30 дроны атакуют город Елец, где слышны многочисленные "удары и жужжания"".

Напомним, ранее дроны атаковали аэродром в российском Приморско-Ахтарске, откуда запускают "шахеды" по Украине.

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