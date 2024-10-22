Дроны атаковали предприятия в Тульской, Тамбовской и Воронежской области России: на местах возникли пожары (видео)

Серия атак беспилотников вызвала взрывы и пожары на нескольких объектах в разных регионах России. В Тульской области пострадал Ефремовский завод синтетического каучука и местная ТЭЦ.

По словам губернатора Дмитрия Миляева, взрывы повредили два спиртзавода – в Ефремове и поселке Лужковское Суворовского района. Параллельно атаки были зафиксированы в Брянской области, где беспилотник атаковал ТЭЦ в Суземском районе.

В Тамбовской области около 5:20 утра беспилотник попал в предприятие "Биохим" в городе Рассказово. Губернатор Максим Егоров сообщил, что пожар был потушен в течение часа.

В Воронежской области, по словам губернатора Александра Гусева, дрон упал на промышленный объект, повлекший возгорание. Глава региона предупредил о сохранении угрозы атак БПЛА.

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Из-за угрозы воздушных атак временно прекратил работу аэропорт в Нижнем Новгороде. По информации ТАСС, там ввели план "Ковёр" с перенаправлением рейсов на альтернативные аэропорты.

Министерство обороны РФ заявило о якобы сбитии 18 украинских дронов: 11 – над Брянской областью, 3 – над Белгородской, 2 – над Курской и по одному над Тульской и Орловской областями.

По официальным данным российских властей, в результате атак никто не пострадал. На всех объектах работают аварийные службы.

На днях в Запорожском направлении Воздушные силы с JDAM уничтожили пункт связи российской оккупационной армии.

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