Дроны атаковали РФ: взрывы прогремели в Ростовской области и Ставропольском крае, в Северной Осетии и других регионах (фото, видео)

В ночь на 25 июля несколько российских регионов подверглись атакам беспилотников. Взрывы раздались в Ростовской области, Ставропольском крае, Северной Осетии и других частях Северокавказского федерального округа. Из-за угрозы в этих регионах был введен план "Ковер", предусматривающий временное закрытие воздушного пространства.

Об этом сообщают Telegram-канал Astra, мэр Невинномысского Михаил Миненков, глава Северной Осетии Сергей Меняйло и Минобороны РФ в Telegram. Жители Новочеркасска и Невинномысска сообщали о громких взрывах. В частности, удары были нанесены по химическому предприятию "Невинномысский Азот" — крупному производителю аммиака и азотных удобрений, входящему в группу "ЕвроХим". Это уже вторая атака на завод за последние два месяца: в июне из-за подобного инцидента предприятие временно прекращало работу.

Мэр Невинномысского Михаил Миненков заявил, что контролирует ситуацию на месте. По его словам, зафиксировано 37 попаданий, но обошлось без жертв и серьезных разрушений. Он также призвал жителей не паниковать и воздержаться от распространения фото или видео с места происшествия.

На время были закрыты аэропорты во Владикавказе, Грозном, Нальчике, Ставрополе, Минеральных Водах, Тамбове и Сочи.

Читайте также: Дроны атаковали Москву и Дзержинск: местные сообщают о прилетах (видео)

В Министерстве обороны РФ сообщили, что российское ПВО якобы уничтожило в ночь на 25 июля 105 украинских беспилотников. В частности, по их данным, дроны сбивали над Белгородской, Брянской, Ростовской, Курской, Тамбовской, Воронежской и Орловской областями, а также над Краснодарским и Ставропольским краями и Азовским морем.

Отмечается, что "Невинномысский Азот" поставляет азотную кислоту на завод имени Свердлова в Нижегородской области, где производят компоненты для взрывчатых веществ, используемых в производстве артиллерийских боеприпасов.

Напомним, дроны атаковали аэропорт Миллерово Ростовской области РФ.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!