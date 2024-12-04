Дроны атаковали российскую Рязань: у авиабазы 'Дягилево' раздались взрывы (видео)

У российской авиабазы "Дягилево" вблизи Рязани ночью раздались взрывы.

По сообщениям Telegram-канала Astra и заявлениям губернатора Рязанской области Павла Малкова, взрывы произошли ночью, один из них попал на видео. Малков утверждает, что силы ПВО якобы сбили три беспилотника, и, по предварительной информации, обошлось без пострадавших и разрушений.

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Минобороны РФ заявляет о "перехвате и уничтожении" 24 украинских дронов за ночь. В частности, шесть дронов сбиты над Ростовской областью, пять над Брянской, четыре над Белгородской, три над Рязанской, один над Астраханской и пять над Краснодарским краем.

Напомним, в российском Брянске дроны попали по ракетному арсеналу.

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